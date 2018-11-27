Трудовой семестр: как немецкие студенты строили в Башкирии хлопкопрядильную фабрику

Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

Посвящение в бойцы ИССО, сабантуй и день ГДР в Башкирии. Как интернациональные стройотряды помогали крепить дружбу между Советским Союзом и Германией, рассказали в газете «Ленинец» в декабре 1979 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Двенадцатый раз немецкие студенты провели свой трудовой семестр на башкирской земле», — сообщила газета 11 декабря 1979 года. Вместе со студентами Башкирского государственного университета, нефтяного и педагогического институтов гости из округа Галле целый месяц трудились в Нефтекамске на строительстве хлопкопрядильной фабрики.

«Как забыть посвящение в бойцы ИССО, конкурсы художественной самодеятельности и политической песни, сабантуй и день ГДР, спортивные праздники и поездки в пионерские лагеря, костры дружбы, — рассказывают в издании. — «Дружба!» — вот лозунг интерлагеря и главный итог его работы». Зародившись на стройплощадках, она выливалась в письма немецким друзьям, в вечера встречи бойцов стройотряда, в поддержку и взаимопомощь в студенческих делах.

«Лето-79 навсегда останется в нашей памяти, — делятся бойцы стройотряда. — Мы приобрели столько новых друзей, получили навыки работы на стройке, почувствовали себя настоящими студентами, полноправными членами дружного интернационального коллектива».

В издании говорится, что в последний час расставания с немецкими друзьями стройные шеренги бойцов стройотряда «Красная гвоздика» сомкнулись в один тесный круг и под аккомпанемент гитары зазвучали полюбившиеся всем песни.

Из Башкирии немецкие студенты увезли домой не только воспоминания о совместном труде, об увлекательных мероприятиях и встречах, но и желание еще больше крепить дружбу между народами Советского Союза и Германской Демократической Республики, отмечают в газете.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.