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27 ноября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров рассказал о планах по благоустройству парков в Уфе

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

27 ноября в Доме Республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров провел совещание по вопросам комплексного благоустройства территорий уфимских парков. Руководитель республики обратил внимание чиновников на уникальный потенциал башкирской столицы в части развития парковой инфраструктуры.

«Уфа — миллионный город. Он обладает уникальными ландшафтами, потенциалом, окружен речными объектами. Думаю, что у нас есть возможность, используя удивительные природные качества Уфы, сделать хорошее место для отдыха, где жители могли бы гулять и наслаждаться природой», — сказал Радий Хабиров. Также он заявил, что власти республики должны позаботиться о том, чтобы в каждом крупном населенном пункте, в каждом городе были благоустроенные парки и скверы.

Ранее, в ходе рабочей поездки в город Октябрьский, Радий Хабиров сказал, что в республике должна быть принята отдельная программа по благоустройству парков.

Теги: Радий Хабиров, благоустройство, парки
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