Лилия Гумерова преподнесла в дар детям с особенностями развивающий интерактивный комплекс

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Башкирии Лилия Гумерова подарила воспитанникам детского сада №32 города Стерлитамака интерактивный комплекс для развития опорно-двигательных, интеллектуальных, логических способностей, речевых навыков, логических способностей в игровой форме. Этот детский сад особенный — здесь познают мир дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, с ДЦП. Интерактивный комплекс может быть использован как панель, телевизор или интерактивный стол. Занятия будут проходить как индивидуально, так и в группе.

Средства на оборудование были выделены по линии проекта политической партии «Единая Россия».