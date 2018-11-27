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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В «Щедрый вторник» депутаты Госсобрания помогли Серафимовскому детскому дому-интернату

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В «Щедрый вторник» депутаты Госсобрания помогли Серафимовскому детскому дому-интернату Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана приняли участие в Международном дне благотворительности «Щедрый вторник». Они приняли решение перечислить свой однодневный заработок в помощь Серафимовскому детскому дому-интернату.

«В двух корпусах интерната сейчас проводится ремонт. На собранные депутатами средства отремонтированные комнаты будут оснащены новой мебелью, шторами, другими предметами интерьера, постельным бельем. Для детей также приобретут развивающие игры. Это единственное в республике государственное медико-социальное учреждение, предназначенное для постоянного проживания детей-инвалидов, нуждающихся в бытовом, медицинском обслуживании и социально-трудовой адаптации. Сейчас здесь живут более 300 детей. Каждому требуются внимание и забота», — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. Международный день благотворительности «Щедрый вторник» проводится с 2012 года более чем в 100 странах в последний вторник ноября. Миллионы партнеров акции из числа частных лиц по всему миру совершают в этот день добрые дела и рассказывают о них. В акции участвуют более 300 тысяч организаций разного типа. В России «Щедрый вторник» впервые прошел в 2016 году. За два года к этому благотворительному движению на территории нашей страны присоединилось более 1900 партнеров из 227 населенных пунктов, проведено более 3500 благотворительных мероприятий.

Теги: Госсобрание РБ, Щедрый вторник
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