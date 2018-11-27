Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.50 ↑

EUR 75.56 ↓

27 ноября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе сотрудники дорожного надзора пожаловались на плохие дорожные условия

ОБЩЕСТВО
Фото: ГИБДД по г. Уфа

В Уфе сотрудники дорожного надзора пожаловались на плохие дорожные условия Фото: ГИБДД по г. Уфа

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В связи с ухудшением погодных условий, сотрудники дорожного надзора столичного ГИБДД усилили контроль за работой снегоуборочной техники и качеством уборки снега. Ответственные лица проводят ежедневные рейды, по результатам которых уже вынесено более 70 предписаний за ненадлежащее состояние улично-дорожной сети в части зимнего содержания. Основные недостатки, которые выявляют сотрудники ГИБДД, — это скользкая проезжая часть, снежные накаты и валы на пешеходных переходах и остановках.

Проверка дорог и улиц продолжается, предупреждают сотрудники дорожного надзора, так как для многих дорожных аварий сопутствующим фактором становятся плохие дорожные условия.

Теги: дорожный надзор, снегопад, ГИБДД по Уфе
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
На Башкирию надвигается циклон с метелью - МЧС
В Башкортостане ожидается ухудшение погодных условий из-за снегопада и усиления ветра до 18 м/с. Региональное МЧС вечером 26 ноября объявило штормовое пр
Радий Хабиров поручил оказать помощь детям, мать которых погибла в массовой аварии
В прошлый понедельник, 19 ноября, в Караидельском районе на 73 км трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошло крупное ДТП, где погибли шесть человек, в том
Уфа получит 2,5 млрд рублей на строительство нового моста через Белую на южном выезде
Федеральное дорожное агентство выделит Башкирии 2,5 млрд рублей на строительство нового моста через Белую в створе улицы Воровского на южном выезде Уфы.
Туристы из Уфы попали в «ловушку» в Хайнане
Группа туристов из Уфы, вылетевших в китайский Хайнань на отдых с туроператором «Жемчужная река», попала в затруднительную ситуацию. Людей не заселили в
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть