Фото: ГИБДД по г. Уфа В Уфе сотрудники дорожного надзора пожаловались на плохие дорожные условия Фото: ГИБДД по г. Уфа

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В связи с ухудшением погодных условий, сотрудники дорожного надзора столичного ГИБДД усилили контроль за работой снегоуборочной техники и качеством уборки снега. Ответственные лица проводят ежедневные рейды, по результатам которых уже вынесено более 70 предписаний за ненадлежащее состояние улично-дорожной сети в части зимнего содержания. Основные недостатки, которые выявляют сотрудники ГИБДД, — это скользкая проезжая часть, снежные накаты и валы на пешеходных переходах и остановках.

Проверка дорог и улиц продолжается, предупреждают сотрудники дорожного надзора, так как для многих дорожных аварий сопутствующим фактором становятся плохие дорожные условия.