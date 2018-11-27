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27 ноября Вторник

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В Башкирии проходит благотворительная акция «Щедрый вторник»

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкирия сегодня, 27 ноября, присоединилась к международному дню благотворительности «Щедрому вторнику». Как сообщал «Башинформ» в этом году помощь будет адресная: организаторы решили поддержать четырех подопечных благотворительного фонда «Потерь нет», у которых сложные генетические заболевания. Без помощи посторонних их семьям не справиться, так как детям нужны дорогостоящие лекарственные средства и специальные аппараты.

«Мы собираем средства на конкретных детишек, чтобы они эту помощь получили, — сказала на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» председатель республиканской Общественной палаты Ольга Панчихина. – Некоторые говорят, «доброе дело любит тишину». Это действительно так, но в то же время неправильно не показывать лучшие примеры, не рассказывать о тех, кому нужна помощь, не говорить о том, насколько она для них важна и как ее оказывать».

Помимо помощи БФ «Потерь нет», каждая организация инициировала свои благотворительные мероприятия: акции, концерты, посещение приютов, сбор вещей для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Давлеканово, Стерлитамаке и в Уфе.

Воспитанники детского сада №12 решили помочь благотворительному фонду помощи животным «Потеряшки». Они инициировали акцию «Вкусняшка для потеряшки», в рамках которой организовали сбор корма для бездомных животных.

Автономная некоммерческая организация «Общество помощи детям «Возможность» провела групповой тренинг для родителей.

«Мы призываем присоединиться к «Щедрому вторнику» и поддержать любую из инициатив», — обратилась к неравнодушным гражданам Ольга Панчихина.

Чтобы поддержать подопечных благотворительного фонда «Потерь нет» нужно отправить SMS-сообщение со словом «Дарю» на короткий номер 3443. Размер благотворительного пожертвования «по умолчанию» составит 65 рублей, по желанию можно направить другую сумму (например, Дарю100 или Дарю500).

Организатором проекта «Щедрый вторник» в России выступает Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ».

По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, в республике зарегистрировано 268 благотворительных фондов. Однако активную деятельность (проведение акций, своевременная отчетность, умение показать, куда пошли собранные деньги) ведут всего 20 процентов из них.

Теги: благотворительность
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