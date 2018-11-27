Фото: Карина Камаева Башкирия в федеральных СМИ: Об изнасиловании в Уфе расскажут Путину, лидеры по коррупции Фото: Карина Камаева

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Поволжье число коррупционных преступлений выросло. Лидером по коррупции является Башкирия. Также участились случаи фиктивных разводов чиновников, в результате их зарубежное имущество переписывается на бывших жен.

Коррупция и развод. Как передает ИА REGNUM, в январе-сентябре 2018 года количество коррупционных преступлений, выявленных в ПФО, увеличилось на 4% при среднем показателе в России в 2%. В округе выявлено 5 473 таких преступления. «Лидерами среди регионов ПФО по числу коррупционных преступлений стали Татария и Башкирия. При этом абсолютное лидерство принадлежит Башкирии, где выявлено 843 таких преступления, в Татарии — 729», — отмечают в издании. «Региональными органами власти в 2018 году проведено в два раза больше проверок, чем в прошлом, — более 1300, привлечено к ответственности полторы тысячи должностных лиц государственных и муниципальных органов, уволено по утрате доверия 93 лица. Но, несмотря на принимаемые меры, ситуация существенно не меняется», — заявил федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ПФО Андрей Пономарев на всероссийской научно-практической конференции «Диалектика противодействия коррупции» в Казани. Максимально коррумпированными сферами деятельности он назвал госзакупки, ЖКХ и строительство. Кроме того, федеральный инспектор указал на участившиеся случаи фиктивных разводов чиновников, в результате которых имущество, в том числе зарубежное, переписывается на бывших жен, сообщили в REGNUM.

Возможен ли камбэк Рахимова? В «Новых Известиях» в материале «Муртаза Рахимов не войдет в одну и ту же реку дважды» о возможности возвращения в большую политику первого президента Башкортостана рассуждает политолог Аббас Галлямов. «Одним из следствий смены власти в Башкирии стала политическая реабилитация ее первого президента Муртазы Рахимова», — говорится в публикации. Сменивший Хамитова Хабиров сразу по прибытии в Уфу провел встречу с экс-президентом, «обеспечив тому масштабное паблисити». В издании предположили, что «скорее всего, на долгосрочную политическую активизацию первого главы региона третий не рассчитывал, однако она может произойти сама собой. Здесь достаточно слегка приоткрыть дверь. Не будем забывать, что в распоряжении Рахимова есть огромные деньги», отмечает автор. Политолог рассказал, что в избирательной кампании 2003 года, «несмотря на мобилизацию всей своей административной вертикали, Рахимов не сумел тогда победить в первом туре и гарантированно проигрывал во втором. Если бы не вмешательство Кремля, то главой региона стал бы Веремеенко».

Отмечается также, что «главная политическая проблема Рахимова заключалась в его демонстративном неуважении к чужому мнению». «Топливно-энергетический комплекс Татарстана по-прежнему принадлежит республике, башкирский — благодаря деятельности двух Рахимовых — старшего и младшего — давно из ее рук уплыл, и лишь часть акций башТЭКа удалось вернуть республике. И то благодаря действиям злейшего врага первого президента — его сменщика Хамитова», — говорится в издании. «В общем, ответ на вопрос о той пользе, которую принесет нашей республике активизация Муртазы Рахимова, наверное, каждый найдет сам, хотя автору он представляется очевидным. Есть воды, в которые действительно лучше не входить дважды», резюмировали в «НИ».

Уфу обогнали. ТАСС информирует, что в конкурсе по присвоению российским аэропортам имен выдающихся деятелей страны «началась последняя неделя финального голосования. Почти 2,5 млн россиян уже сделали свой выбор». Как уточняется, более 1,4 млн человек проголосовали на сайте проекта, через соцсети голоса отдали 160,9 тыс. человек, по телефону горячей линии — 117,5 тыс. человек, при помощи заполнения анкеты вручную — 767,7 тыс. человек. При этом лидером по числу поданных голосов стал аэропорт Симферополя (147,7 тыс. голосов). «Столица Крыма обогнала Уфу, которая лидировала в предыдущие недели, сейчас у Уфы 133,9 тыс. голосов», — говорится в ТАСС. Итоги конкурса планируется подвести 5 декабря.

Новый мост через Белую. «В Уфе через реку Белая построят новую переправу, — передает ОТР. — Как сообщило руководство Башкирии, на это Росавтодор выделит 2,5 миллиарда рублей». Сейчас из Уфы в южном направлении можно выехать по двум мостам, рассказали на телеканале. «Один из них в начале года закрывали на срочный ремонт, поскольку конструкция была в предаварийном состоянии. Движение по этому мосту сейчас открыто только для легковых машин», — уточняется в сюжете.

Об обстоятельствах изнасилования в Уфе расскажут Путину, узнали в «Газете.ру». В сообщении говорится, что в Уфе «защита бывшего полицейского Салавата Галиева, подозреваемого в изнасиловании 23-летней дознавательницы, потребовала прекратить уголовное преследование и освободить подзащитного из-под стражи». По мнению адвоката, «Галиев к преступлению не причастен, поскольку находился в момент изнасилования в загородном кафе, что якобы подтверждается записями с видеокамер». Одновременно с этим адвокат другого бывшего полицейского Эдуарда Матвеева также подал ходатайство следствию и региональной прокуратуре об освобождении подзащитного на время следствия». Он заявил, что «это будет правильно», поскольку «нет никаких оснований» для ареста его подзащитного и «нет никаких доказательств совершения преступления». Как напомнили в издании, «50-летний Галиев вместе с двумя другими полицейскими начальниками обвиняется в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе». Однако «коллеги подозреваемых подвергли сомнению обстоятельства дела. Об этом говорится в письме на имя президента России Владимира Путина и главы СК Александра Бастрыкина, составленном в минувшие выходные», информировала «Газета.ру».

INTERFAX.RU также сообщил, что «адвокаты двоих обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе экс-полицейских ходатайствуют об их освобождении из-под стражи и прекращении уголовного преследования своих клиентов» «в связи с непричастностью».

2 ноября Кировский районный суд Уфы взял всех трех обвиняемых под стражу. Апелляционная жалоба на арест была отклонена, напомнили в издании подробности этого дела.