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В национальном парке «Башкирия» обед бобра попал на видео

ОБЩЕСТВО
Фото: НП "Башкирия"

В национальном парке «Башкирия» обед бобра попал на видео Фото: НП "Башкирия"

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Обед бобра в национальном парке «Башкирия» попал в объектив фотоловушки. Полуводное млекопитающее лакомилось корой дерева, сгрызая ее острыми резцами.

В отделе экологического просвещения национального парка «Башкирия» агентству «Башинформ» сообщили, что на территории численность этих грызунов высокая.

«Насчитывается более 15 бобровых поселений. Живут бобры обычно семьями по 2-4 особи, реже в одиночку», — уточнили представители парка.

Бобры ведут преимущественно ночной образ жизни, питаются корой и побегами деревьев (ива, тополь, осина).

Теги: национальный парк «Башкирия», дикие животные
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