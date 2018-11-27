В национальном парке «Башкирия» обед бобра попал на видео
В национальном парке «Башкирия» обед бобра попал на видео Фото: НП "Башкирия"
УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Обед бобра в национальном парке «Башкирия» попал в объектив фотоловушки. Полуводное млекопитающее лакомилось корой дерева, сгрызая ее острыми резцами.
В отделе экологического просвещения национального парка «Башкирия» агентству «Башинформ» сообщили, что на территории численность этих грызунов высокая.
«Насчитывается более 15 бобровых поселений. Живут бобры обычно семьями по 2-4 особи, реже в одиночку», — уточнили представители парка.
Бобры ведут преимущественно ночной образ жизни, питаются корой и побегами деревьев (ива, тополь, осина).