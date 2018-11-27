Директор телеканала «Тамыр» получила бронзовый «Орфей»

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина получила бронзовый «Орфей». Почетный приз ей вручили за личный вклад в развитие регионального телевидения. Торжественное вручение российской национальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств «ТЭФИ-регион 2018» состоялось в Самаре.

«Это вышка! – написал в соцсетях генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов. — Специальный ТЭФИ за вклад в развитие российского регионального ТВ едет в Уфу!!!

Я не буду рассказывать о том, что «Тамыр» — это уникальный детский телеканал. О том, что для нашего холдинга — это особое СМИ, особая история. И что Гульназ Фаритовна — особая женщина. Она не работает на ТВ — она им действительно живёт. Это все коллеги по цеху знают и без меня.

Скажу лишь спасибо. Спасибо ей. Спасибо дружной команде телеканалов «Тамыр» и БСТ!».

«Гульназ Кульсарина — настоящий профессионал. Ежегодные награды — подтверждение этому. Она умеет формировать и мотивировать свою команду. При этом чувствует тренды и делает самый сложный детский контент, — поделилась своим мнением заместитель председателя Госсобрания Башкирии Эльвира Аиткулова. — Давно перестала удивляться их наградам. Все заслужено и очевидно».

Первая передача «Сенгельдек» детской студии «Тамыр» вышла в эфир более 25 лет назад. В 2010 году студия детских программ превратилась в полноценный телеканал, который вещает на всю республику. Его программы не раз получали высокую оценку профессионалов: «Тамыр» неоднократно становился победителем международных и российских конкурсов, финалистом и обладателем высшей телевизионной премии «ТЭФИ-регион».

Коллеги с федеральных каналов признают, что «Тамыр» может дать фору любому детскому телеканалу на всероссийском пространстве.

Член Академии Российского телевидения, генеральный продюсер телекомпании «Формат ТВ» Оксана Барковская, оценивая награду башкирских телевизионщиков, признала: «в нашей стране лучшее детское телевидение среди регионов — это, конечно же, ваше».

В прошлом году телеканал «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» снял первый сериал о подростках на башкирском языке «Бирешмə». Лента рассказывает историю четырех ребят, которые мечтают связать свою жизнь с музыкой, несмотря на запреты родителей.

В свое время Гульназ Кульсарина отмечала, что все, кто трудится над детским контентом, обязаны делать очень качественный продукт. По ее мнению, детское телевидение имеет большое значение, особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте.

«Дети должны смотреть качественные, добрые, познавательные и интересные передачи, которые мы и стараемся делать», — говорит обладатель бронзового «Орфея».