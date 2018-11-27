Фото: Олег Яровиков Уфимские водители автобусов за 4 дня 3 тысячи раз нарушили правила ПДД Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Заместитель главы администрации Уфы — Начальник городского управления транспорта и связи Андрей Федосов на оперативном совещании в мэрии рассказал, что с 23 ноября сотрудниками отдела ГИБДД РБ по Уфе составлено около 3000 административных протоколов на водителей автобусов. 73 транспортных средства изъяты у собственников, на них наложен арест.

Как и на прошлой неделе, он назвал ситуацию в сфере пассажирских перевозок в городе стабильной.

«На сегодняшний день мы добились определенной стабилизации обстановки в сфере пассажироперевозок, работа в данном направлении продолжается», — заявил на оперативном совещании Андрей Федосов

Он отметил, что на официальном сайте администрации Уфы размещен проект новой маршрутной сети города. В планировании столичной транспортной системы на 2019-2023 годы могут принять участие все желающие. В следующем году на основе принятого документа будет проведен городской конкурс на осуществление перевозок.

По данным начальника городского управления транспорта и связи, пассажирские перевозки в Уфе на сегодняшний день осуществляют около 2600 единиц автобусов. Возобновилась работа по 21 официальному муниципальному маршруту, изменены схемы движения 18 маршрутов. По семи направлениям увеличено количество транспортных средств.