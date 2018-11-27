В Международном аэропорту «Уфа» встретили 3-миллионного пассажира с начала 2018 года

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Международный аэропорт «Уфа» впервые за всю историю воздушной гавани обслужил трехмиллионного пассажира с начала 2018 года. В прошлом году уфимский аэропорт преодолел рубеж в 2,8 млн человек, что так же являлось историческим максимумом.

Трехмиллионный пассажир был зарегистрирован в 04.50 на рейс авиакомпании «Азимут» A4322 Уфа — Краснодар. Им стал уфимец Юлай Мамбетов, которому часто приходится летать между городами. В качестве подарка авиакомпания передала уфимцу сертификат на бесплатный перелет «туда-обратно» на два лица по маршрутной сети авиакомпании. Также Юлай Мамбетов в подарок от аэропорта «Уфа» получил сертификат на бесплатное парковочное место сроком на три месяца, памятные сувениры и сертификат на обслуживание в бизнес-зале терминала внутренних авиалиний.

По словам генерального директора аэропорта Александра Андреева, встреча трехмиллионного пассажира является знаковым событием для аэропорта, демонстрирующего эффективность его работы. За семь лет пассажиропоток увеличился на 83%. По итогам 10 месяцев 2018 года количество перевезенных пассажиров в аэропорту «Уфа», по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, выросло на 17%. Было произведено более 14 тысяч взлетов-посадок, что на 9% больше по сравнению с итогами 10 месяцев прошлого года. Основными факторами роста стало масштабное обновление терминала международных авиалиний и аэродромного комплекса, действующая программа работы с авиакомпаниями.