Туристы из Уфы попали в «ловушку» в Хайнане

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Группа туристов из Уфы, вылетевших в китайский Хайнань на отдых с туроператором «Жемчужная река», попала в затруднительную ситуацию. Людей не заселили в отели, за которые они заплатили, вместо этого отправили в отель, не пользующийся спросом.

Накануне поздним вечером около 20 уфимцев прилетели в Хайнань, к утру сами добрались до отеля, в котором приобрели путевки, но в размещении им было отказано.

«Нам предложены какие-то странные варианты, которые нас категорически не устраивают! — рассказал один из туристов Александр.— Предлагают «хорошие» отели, которые находятся в десятках километрах от запланированного нами места прибывания. Пытаются разделить и поселить в разные и разрозненные отели не только группы друзей, но и семьи, например, пытались разделить мать с дочерью, а также братьев! Вся группа едет в район Дадунхай, каждый по своей причине — кто-то в медицинские центры, кто-то на шопинг, кто-то за развлечениями, кто-то из-за близости всех достопримечательностей. Поэтому и был выбран конкретный район, и конкретный отель, на другие районы мы категорически не согласны! На данный момент «Жемчужная Река» не предоставила решения. Мы ждём решения вопроса, отельных гидов и представителей компании. Замечу, все мы прилетели на четыре дня, из которых один день уже точно испорчен».

Ранее в аналогичную ситуацию уже попадали туристы из Новокузнецка, Казани. Методы давления от гидов, которые пытаются заселить в плохие номера, изощренные — ссылаются на «овербукинг», грозятся вызвать полицию или депортировать, если в течение суток турист никуда не заселится.

Те, кто попал в затруднительную ситуацию, советуют туристам тщательнее подходить к отбору компании, а если не повезет так, как описано выше, не соглашаться на сомнительные варианты.