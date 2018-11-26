Фото: Роза Кузьменко В «Щедрый вторник» жители Башкирии могут помочь четырем больным детям Фото: Роза Кузьменко

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкирия во вторник, 27 ноября, присоединится к всемирному проекту «Щедрый вторник». Акция проходит в рамках международного дня благотворительности третий год. Но в этом году организаторы решили поддержать благотворительный фонд «Потерь нет» и их четырех подопечных, у которых сложные генетические заболевания.

По словам замминистра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ольги Кабановой, случаются ситуации, когда на лечение больных детей нужны значительные средства. В этом случае им может помочь только всемерная поддержка.

Неравнодушные граждане могут помочь Радмиру, которому еще нет и года. У мальчика врожденная пневмония, тяжелая степень. Ему необходим хирургический отсасыватель.

Его тезке, родившемуся в прошлом году, врачи поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия». Малышу необходим дорогостоящий препарат Спинраза.

Аналогичный диагноз и у Ярославы, 2009 года рождения. Ей нужен аппарат неинвазивной вентиляции легких НИВЛ и откашливатель.

Еще один подопечный фонда – 16-летний Тамерлан. У подростка прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Он также нуждается в аппарате НИВЛ и откашливателе.

Эти препараты жизненно необходимы детям, которых нельзя вылечить, но можно помочь, подчеркивают организаторы акции.

«У них у всех врожденное заболевание, которое со временем начинает прогрессировать: отказывают мышцы, происходит их истощение, в том числе дыхательное, поэтому таким детям требуются респираторные аппараты, помогающие им дышать, — пояснила председатель БФ «Потерь нет» Айгуль Губачева. – Мы надеемся, что благодаря этой акции нам удастся привлечь внимание к проблемам детей с тяжелыми заболеваниями, генетическими нарушениями. Таких детей не часто встретишь на улице. О них редко рассказывают, но мы считаем, что нужно помогать всем детям».

Чтобы принять участие в акции, необходимо отправить sms-сообщение со словом «Дарю» на короткий номер 3443. Размер благотворительного пожертвования «по умолчанию» составит 65 рублей, по желанию можно направить другую сумму (например, Дарю100 или Дарю500) или воспользоваться другим способом пожертвования, указанным на сайте фонда «Потерь нет».

«Щедрый вторник» в республике будет проходить не один день, а целую неделю.

«В акции примут участие все республиканские органы власти. Также мы обратились к нашему профсоюзному сообществу, которое имеет за собой большие трудовые коллективы, где работают неравнодушные люди. И мы надеемся, что все они откликнутся на данную акцию, — сказала на пресс-конференции в ИА «Башинформ» Ольга Кабанова. – В «Щедрый вторник» население очень активизируется и сумма пожертвований в 2016 году возросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом и в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом. Поэтому нам очень хотелось бы, чтобы завтра у каждого жителя республики нашлось время и желание путем простого набора цифр sms-сообщения отправить любую сумму и оказать, таким образом, помощь тем детям, которые в этом нуждаются».