Фото: Ксения Калинина В Уфе экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании, попросили выпустить из-под стражи Фото: Ксения Калинина

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе адвокат экс-начальника отдела МВД по Кармаскалинскому району Башкирии Салавата Г., обвиняемого в изнасиловании девушки-дознавателя, ходатайствовал о его освобождении и прекращении уголовного преследования. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на слова юриста Рената Амирханова. Адвокат пояснил, что ходатайство должно быть рассмотрено в течение трех суток. После этого следственные органы должны сообщить адвокатам о принятом решении.

Защита экс-начальника ОМВД РФ по Уфимскому району Эдуарда М. также направила ходатайство об освобождении обвиняемого из-под ареста руководителю следственного отдела по Кировскому району, который ведет дело, и жалобу прокурору этого района. Об этом изданию сообщил адвокат бывшего полицейского Аслям Халиков.

Как информировало агентство «Башинформ», 2 ноября в Кировском районном суде Уфы арестовали трех подозреваемых в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Решением министра внутренних дел РБ всех троих уволили из органов по отрицательным основаниям. Бывшие полицейские были взяты под стражу в зале суда на два месяца. После адвокаты пытались обжаловать арест в Верховном суде Башкирии, но решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Им предъявили обвинение.

На прошлой неделе представители двух экс-полицейских сообщили, что у их подзащитных есть алиби, которые подтверждены видеозаписями. Якобы Салават Г. находился в момент преступления в кафе с девушкой, а Эдуард М. – дома.

В Следственном комитете по Башкортостану считают, что информация адвокатов о якобы имеющемся алиби у двух бывших правоохранителей, обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя, является способом защиты от обвинений.

«Органы следствия изначально располагали видеозаписями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях», — прокомментировали в пресс-службе регионального следственного управления.