В Уфе наградили лауреатов регионального этапа фестиваля «Созвездие мужества»

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Во дворце детского творчества имени Комарова сегодня состоялось награждение лауреатов регионального этапа X Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасению людей «Созвездие мужества».

«Сегодня в этом зале собрались люди, которые своими героическими поступками вносят свои имена в летопись мужества. Особенно приятно, что среди них есть дети, которые, несмотря на свой юный возраст, совершили свой маленький подвиг. Особая благодарность их родителям, которые сумели воспитать в них лучшие человеческие качества», — отметил, предваряя церемонию награждения, премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов.

Одним из первых награду получил 11-летний Азамат Арапов из села Мраково Кугарчинского района. Он учится в пятом классе школы имени Зайнаб Биишеевой. Летом, купаясь на речке, юный герой увидел, что тонет маленькая девочка. Он не задумываясь бросился в реку Оло-Эйек, нырнул на четырехметровую глубину и вытащил тонущую девочку. За свой поступок Азамат удостоился медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

«Я не мог поступить по-другому. Наверное, помогло то, что я серьезно занимаюсь национальной борьбой куреш», — признался Азамат, рассказывая о своем героическом поступке.

Свою награду получила и Аделина Амирзянова из поселка Базлык Бижбуляского района. В октябре этого года Аделина, находясь дома с младшими сестрами, почувствовала запах горящей проводки и заметила, что за холодильником что-то искрит. Она тут же сообщила об этом в пожарную службу. Не дожидаясь приезда пожарных, она вывела своих сестер на улицу, где и дождалась спасателей. Благодаря ее бдительности, возгорание удалось предотвратить.

Еще одна юная героиня, которая сегодня стала лауреатом регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества», семиклассница из Стерлитамака Камилла Тайсина. Девочка весной 2018 года спасла жизнь своему однокласснику, вытащив его из воды, когда тот провалился под лед.

Не остались сегодня без внимания и работники СМИ. Дипломы получили сотрудники пресс-служб, а также журналисты, которые ежедневно участвуют в информировании населения о правилах безопасности. Победителем в номинации «Печатные и электронные СМИ» стала наша коллега, журналист агентства «Башинформ» Ксения Калинина.