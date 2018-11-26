«Как много общего»: что связывает историю Башкирии и Украины

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

«Я под Уфою землю целовал, чтоб ты цвела, Украина!» — писал народный поэт Башкирии Мустай Карим. Как породнились два народа и когда Уфа стала второй столицей для украинцев. Об этом рассказали в газете «Ленинец» в 1979 году. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Завтра начинается замечательный праздник — Дни украинской литературы в Башкирии», — информировала газета 23 июня 1979 года. Праздник был приурочен к 325-летию воссоединения Украины с Россией и 60-летию создания БАССР. На торжество в Башкирию пригласили председателя правления Союза писателей Павла Загребельного, а также многих известных поэтов и писателей Украины.

«Башкирия и Украина. Как много общего, доброго, сердечного во взаимоотношениях наших народов», — отмечают в газете и, чтобы понять это, призывают приглядеться к географической карте. «В Башкирии столько названий деревень, перенесенных с Украины. Здесь и Днепровки, и Черниговки, и Новоукраинка». Это украинцы, переселившиеся в 19 веке на башкирские земли, принесли с собой дорогие для них названия, поясняют в публикации, уточнив, что они пришли «с широкими протяжными песнями, в чем-то родственными с башкирскими».

В газете приводятся такие примечательные факты, как в 1920-м Башкирская кавалерийская бригада громила на Украине белополяков. А в Приднепровье с врагами советской власти сражался Белорецкий полк 30-й Иркутской дивизии. В честь этого селу в Запорожье присвоено имя Белорецкое, а в память о погибших здесь башкирах установлен вечный огонь.

Во время Великой Отечественной именно Башкирская кавалерийская дивизия «очистила от фашистов древний Чернигов, это она показала образцы героизма при форсировании Днепра», продолжают в издании. Тогда Башкирия «в прямом смысле породнилась с Украиной». Жители Башкирии воевали во всех фронтах, освобождавших ее, тысячи воинов-башкир отдали свои жизни в этих боях. На Украине совершил свой бессмертный подвиг Герой Советского Союза башкир Миннигали Губайдуллин. В боевом строю были и башкирские писатели. «Находясь в действующей армии, народный поэт Башкирии Мустай Карим писал в 1943 году: Я под Уфою землю целовал, Чтоб ты цвела, Украина!» — цитируют поэта в издании и отмечают, что «это была клятва от имени всех башкирских воинов», которую они с честью выполнили.

А еще в годы войны Уфа стала «второй столицей для украинцев». Башкирия сделала все для того, чтобы эвакуированные в Уфу Академия наук Украины, Союз писателей, Украинский театр оперы и балета имени Т. Г. Шевченко, деятели науки, культуры и искусства успешно продолжили свою работу, отмечается в газете.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.