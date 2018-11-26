Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.66

EUR 74.93

26 ноября Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии синоптики предупредили о сложных погодных условиях 27 ноября

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии синоптики предупредили о сложных погодных условиях 27 ноября Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии синоптики предупредили об ухудшении погодных условий 27 ноября. По информации Башгидрометцентра, во вторник в отдельных районах республики ожидаются снежные заносы, снежный накат, усиление ветра до 15 м/с. По югу республики возможны сильный и мокрый снег, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Есть вероятность ухудшения видимости до 500 метров.

Температура воздуха в ночь на 27 ноября понизится до -5,-10 градусов, днем столбики термометров покажут -1,-6.

Теги: погода, усиление ветра
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии при столкновении с пассажирским автобусом погибло несколько лошадей
ДТП с участием пассажирского автобуса «НефАЗ» произошло 24 ноября в деревне Сарышево Мелеузовского района. Автобус, следовавший по маршруту «Мелеуз - Сыр
Радий Хабиров поручил оказать помощь детям, мать которых погибла в массовой аварии
В прошлый понедельник, 19 ноября, в Караидельском районе на 73 км трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошло крупное ДТП, где погибли шесть человек, в том
В Башкирии волонтеры нашли пропавшего 10-летнего мальчика
В Иглинском районе Башкирии пропал 10-летний мальчик. Его не видели с 16.30 часов 24 ноября, при нем не было телефона. Информация о пропавшем ребенке и н
Уфа получит 2,5 млрд рублей на строительство нового моста через Белую на южном выезде
Федеральное дорожное агентство выделит Башкирии 2,5 млрд рублей на строительство нового моста через Белую в створе улицы Воровского на южном выезде Уфы.
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть