Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Башкирии синоптики предупредили о сложных погодных условиях 27 ноября Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии синоптики предупредили об ухудшении погодных условий 27 ноября. По информации Башгидрометцентра, во вторник в отдельных районах республики ожидаются снежные заносы, снежный накат, усиление ветра до 15 м/с. По югу республики возможны сильный и мокрый снег, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Есть вероятность ухудшения видимости до 500 метров.

Температура воздуха в ночь на 27 ноября понизится до -5,-10 градусов, днем столбики термометров покажут -1,-6.