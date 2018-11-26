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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии могут получить подарок за совет, как противостоять вредным привычкам

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жители Башкирии могут получить подарок от Минздрава России за совет, как противостоять вредным привычкам. Презенты будут вручены по итогам федеральной акции #ТыСильнее, которая стартовала в понедельник, 26 ноября.

Ее основная идея: показать, что здоровый образ жизни — личный успех каждого человека, придать ему большую ценность.

Желающие принять участие должны записать короткое видео о своих победах над вредными привычками и дать полезные советы о том, как противостоять курению, чрезмерному потреблению алкоголя.

«Расскажите о самых полезных и правильных рецептах и физических упражнениях. А также обязательно не забудьте поставить под видео хештеги #ТыСильнее и #МинздравУтверждает», — сообщается на сайте ведомства.

Размещенные ролики будут дублироваться на официальных страницах Минздрава России в интернете. Самые полезные советы, собравшие наибольшее количество лайков, получат сувениры от Минздрава России.

Конкурс проводится по следующим направлениям:

— Противодействие чрезмерному потреблению алкоголя — ты делаешь вызов сложившимся стереотипам, умеешь контролировать себя — ты сильнее. Минздрав утверждает: ты сильнее без алкоголя.

— Противодействие потреблению табака — ты делаешь вызов сложившимся стереотипам, сможешь сделать больше, когда бросишь — ты сильнее. Минздрав утверждает: ты сильнее зависимости.

— Неправильное питание — ты начинаешь следить за питанием (и по содержанию, и по объему) — Минздрав утверждает: ты сильнее, когда знаешь, что ешь.

Свои истории побед уже рассказали Вячеслав Фетисов, Оксана Фёдорова, Диана Гурцкая, Эдгард и Аскольд Запашные, Эмин Агаларов, Елена Темникова, Алина Загитова, Алексей Ягудин, Ирина Слуцкая, Денис Майданов, Борис Корчевников, Natan и другие известные люди.

Теги: акции
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