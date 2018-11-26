Башкирия в федеральных СМИ: О переименовании аэропорта Уфы, Нурееве и эмоциях от победы

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии разгорелся конфликт вокруг того, чьим именем назовут аэропорт Уфы. А в Татарстане представители общественности обвиняют власти республики в массовом вбросе голосов в пользу поэта Габдуллы Тукая.

О переименовании аэропортов и не только. «Новые Известия» в материале «Власти Москвы отказали в памятной доске герою "Норд-Оста" и Беслана» сообщают, что чиновники запретили установку памятной доски легендарному командиру «Альфы» Юрию Торшину. «Именно с ним связаны освобождение «Норд-Оста» и школы в Беслане, он — безусловный герой среди спецназовцев нашей страны», — отмечается в газете. «Наверное, одновременно с лихорадочным придумыванием имен для аэропортов у властей нет сил думать еще о сохранении имен не таких звездных героев», — предположили в издании, посетовав, что «на расходы, связанные с переименованием аэропортов страны, деньги найдутся — это на пенсии, пособия и прочее их находят с трудом».

«И вот уже русские монархисты и коммунисты начинают яростную борьбу в интернете за то, будет ли назван аэропорт в Мурманске в честь полярника Ивана Папанина или императора Николая Второго. Грязь с обеих сторон летит комьями…Похожая история в Башкирии, — продолжают в газете. — Нешуточный конфликт разгорелся вокруг того, чьим именем назовут аэропорт Уфы: в честь поэта Мустая Карима или дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева… Стороны выкладывают компромат на Карима и Гареева, обвиняют друг друга в накрутке голосов, и это еще не дошло дело до резонного вопроса, почему среди предлагаемых имен нет ни одного славянина, хотя славян в населении столицы республики более половины, а в республике в целом — больше трети? В Татарстане этот вопрос уже встал — представители местной русской общественности публично обвиняют власти республики в массовом вбросе голосов в пользу поэта Габдуллы Тукая против авиаконструктора Андрея Туполева», — пишут в издании и вопрошают: «Не лучше ли искать деятелей, не вызывающих раскола в обществе, и выбирать из вариантов увековечивания их славы, не требующих нагрузки на бюджет?»

Сбой в YouTube. Тем временем сайт 360tv информирует, что с 25 на 26 ноября в работе видеохостинга YouTube и соцсервиса Pinterest произошел сбой. Ошибки и сбои зафиксированы как при открытии сайтов на компьютере, так и при использовании мобильных приложений, отмечается в сообщении. «Большинство пользователей (65%) пожаловались, что не могут комфортно смотреть видео: оно или не подгружается, или прерывается. Проблемы с навигацией по видеохостингу зафиксировало 24% владельцев аккаунтов». Больше всего жалоб на работу YouTube поступило от жителей США, Канады, Германии, Великобритании, Франции, Украины. При этом «среди жителей России с проблемами столкнулись пользователи, находящиеся в Москве, Уфе, Ярославле, Санкт-Петербурге», отметили на телеканале.

Моноспектакль о Нурееве. Как сообщает «Российская газета», в Йошкар-Оле на ХV Международном фестивале русских театров «Мост дружбы» актер театра «Русская сцена» (Берлин) Андре Мошой представил моноспектакль «Рудольф Нуреев. 48 часов». В основе сценария художественный вымысел сплетен с фактами, а также дневники, воспоминания об артисте, покорившем мир. Как напомнили в издании, «солист Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова Рудольф Нуреев в 1961 году после окончания гастролей труппы в Париже попросил политического убежища, став одним из самых известных «невозвращенцев» в СССР. В 1987 году Нурееву дали визу на 48 часов, чтобы приехать в Уфу и проститься с умирающей матерью. Тогда он целую ночь просидел в московском аэропорту, чтобы попасть в Уфу. На фоне этого ожидания переоценка жизни, воспоминания — о детстве, родителях, сестрах. И о том, как когда-то «босоногий уфимский мальчишка, грязный татарчонок» выступал в столице, на концерте была мама. «Я ни о чем не жалею», — повторял Нуреев, отмечают в газете. «Танец — это моя жизнь. Меня и похоронят танцующим».

В 1960 году, за полгода до парижских гастролей, Нуреев получил дисциплинарное взыскание и в наказание был отправлен из Ленинграда в Йошкар-Олу, танцевал на сцене Русского театра, напомнили в «РГ».

Вторые на «Абилимпиксе». В Москве прошел IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Как информировал ТАСС, победу одержала команда Москвы — в общей сложности 87 медалей. Второе место досталось команде из Республики Башкортостан, третье — представителям Татарстана, говорится в сообщении. Соревнования проходили по 73 профессиям. В них участвовали 1367 человек из 83 регионов России.

«Абилимпикс» — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования среди инвалидов, рассказали в ТАСС.

«Железное» алиби. Федеральные СМИ продолжают проявлять интерес к скандальной истории в Уфе, когда трое высокопоставленных полицейских «жестоко изнасиловали 23-летнюю дознавательницу». В частности, «Комсомольская правда» пишет, что «ситуацию подогревают и адвокаты обвиняемых полицейских, которые заявляют: у каждого есть «железное» алиби, подтверждающее их непричастность. Кто-то в тот злополучный вечер вернулся домой пораньше и помогал укладывать спать внуков, кто-то отправился на встречу в загородное кафе, а кто-то заезжал в «Макдональдс» и там расплачивался кредитной картой».

При этом в газете «Взгляд» говорится, что «адвокат Ирина Валиева, которая защищает изнасилованную 23-летнюю дознавательницу из Уфы, заявила, что не собирается смотреть видео, которое опубликовали представители обвиняемых по делу». «Зачем смотреть и тратить свое время на то, что не имеет к нашей ситуации абсолютно никакого отношения», — сказала Валиева, добавив, что «у дознавательницы сохраняется временная нетрудоспособность и пока неясно, вернется ли она на службу в полицию».

Без прокатных удостоверений. «Культурной» новостью делится «Парламентская газета»: теперь фильмы на международных фестивалях и в музеях будут показывать без прокатных удостоверений. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации. Как пояснила в газете первый зампред Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, «инициатива отменяет необходимость оформления прокатных удостоверений на все кинофильмы, которые демонстрируются в рамках международных кинофестивалей. Но будет ряд условий: общая продолжительность проведения кинофестиваля составляет не менее 3 и не более 15 дней, а число показов такого фильма не превышает 5 раз».

Музеям, выставочным залам в случае показа фильмов зарубежного производства на межгосударственных мероприятиях также не потребуется получать прокатные удостоверения, добавили в издании, уточнив, что «в России проводится 150 кинофестивалей в год, а 110 из них носят статус международных».

Спорт на эмоциях. На «Матч ТВ» главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о своих эмоциях от победы над минским «Динамо». 25 ноября матч регулярного первенства КХЛ завершился в Уфе со счетом 6:1 в пользу «юлаевцев». «Ребята правильно подготовились к этой игре, хорошо настроились. Вышли не отбывать номер, а именно играть, и играть на победу. Особенно приятно победить, когда у нашего клуба день рождения, как раз с этим хотел поздравить всех болельщиков, а также клуб и руководство», — цитируют Цулыгина на «Матче».

Совсем другие эмоции у ФК «Уфа». В субботу, 24 ноября, «Оренбург» дома обыграл «уфимцев» со счетом 1:0. В связи с этим гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявил «Р-Спорту», что в этом тяжелом сезоне команда из Башкортостана должна проходить через взлеты и падения, закаляться и выправлять ситуацию. «Да, проиграли. Но не думаю, что игра была проигранной. Просто есть некоторые вещи, и это не наша игра. Не хочется тут что-то говорить, специалисты все видят. А мы будем двигаться дальше, несмотря ни на что», — сказал Газизов.

ФК «Уфа» с 14 очками располагается в зоне стыковых матчей, уточнили в издании.

Попал под лошадь.Телеканал НТВ передал, что в Башкирии пассажирский автобус «НефАЗ» наехал на табун лошадей в селе Сарышево. Как сообщается, «животные внезапно выбежали на проезжую часть, водитель пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. В результате ЧП погибли несколько лошадей». Хорошо, что в момент ДТП в автобусе не было пассажиров, водитель транспортного средства не пострадал. «Лошади, скорее всего, принадлежат хозяину частной фермы», — предположили на НТВ, отметив, что теперь ему «предстоит ответить за выгул скота в неположенном месте».