Фото: ИА «Башинформ» Башкирия и Пермский край подписали соглашение о границе двух регионов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии и их коллеги из Пермского края подписали соглашение и утвердили границу между регионами. Как объяснил председатель башкирского парламента Константин Толкачев, документ, по сути, не меняет границу Башкортостана и Пермского края.

«У нас нет территориальных претензий. В самом тексте подписанного соглашения сказано, что граница между Пермским краем и Республикой Башкортостан не изменяется, разногласия по описанию местоположения и прохождению указанной границы отсутствуют. Принятие закона обусловлено проведением координатного описания границ между регионами. Это делается в рамках землеустроительных работ для внесения сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости», — отметил спикер Госсобрания РБ.

Подобные процедуры сегодня проходят по всей России. Федеральный закон требует подписания соглашения между субъектами страны и утверждения его региональными законами. В ближайшее время республика заключит аналогичные соглашения и с другими соседними регионами, парламент Башкортостана примет соответствующие законы. Эта работа должна завершиться до 2022 года.