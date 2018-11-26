Фото: Управление гражданской защиты Уфы В Уфе после проверки половины городских люков 69 обнаружены открытыми Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве дал поручение организовать рейды по открытым люкам и наладить взаимодействие с правоохранительными органами.

«Эта история приобретает уже массовый характер и длится годами», — отметил руководитель республики.

По словам главы уфимской администрации Ульфата Мустафина, в столице Башкирии располагаются 109 635 колодезных люков, из них на минувшей неделе успели проверить 54 350. Основная причина исчезновения люков — хищение и сдача на металлолом.

«Открытыми оказались 69 колодцев, — доложил градоначальник Уфы после двух случаев падения детей в открытые люки. — С родителями пострадавших детей у нас контакты есть. С ними ведется работа. Один мальчик после оказания медицинской помощи отпущен домой, второй находится в больнице».

Напомним, 23 ноября во дворе жилого дома на улице Пушкина пятилетний мальчик во время прогулки с мамой провалился в открытый люк. Его спасли проходившие мимо студенты Училища искусств. Второй подобный случай произошел в Калининском районе города: пятилетний мальчик угодил в колодец глубиной один метр на улице Первомайской, когда гулял с папой.