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26 ноября Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе после проверки половины городских люков 69 обнаружены открытыми

ОБЩЕСТВО
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

В Уфе после проверки половины городских люков 69 обнаружены открытыми Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве дал поручение организовать рейды по открытым люкам и наладить взаимодействие с правоохранительными органами.

«Эта история приобретает уже массовый характер и длится годами», — отметил руководитель республики.

По словам главы уфимской администрации Ульфата Мустафина, в столице Башкирии располагаются 109 635 колодезных люков, из них на минувшей неделе успели проверить 54 350. Основная причина исчезновения люков — хищение и сдача на металлолом.

«Открытыми оказались 69 колодцев, — доложил градоначальник Уфы после двух случаев падения детей в открытые люки. — С родителями пострадавших детей у нас контакты есть. С ними ведется работа. Один мальчик после оказания медицинской помощи отпущен домой, второй находится в больнице».

Напомним, 23 ноября во дворе жилого дома на улице Пушкина пятилетний мальчик во время прогулки с мамой провалился в открытый люк. Его спасли проходившие мимо студенты Училища искусств. Второй подобный случай произошел в Калининском районе города: пятилетний мальчик угодил в колодец глубиной один метр на улице Первомайской, когда гулял с папой.

Теги: открытые люки, Уфа, Радий Хабиров
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