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Уфа   °

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Только в одном из районов Уфы в ходе рейда обнаружены семь открытых колодцев

ОБЩЕСТВО
Фото: Лейла Аралбаева

Только в одном из районов Уфы в ходе рейда обнаружены семь открытых колодцев Фото: Лейла Аралбаева

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В выходные в Уфе прошел внеочередной рейд по обследованию придомовых территорий и выявлению открытых люков, в связи с двумя случаями падения детей в открытые колодцы. По информации пресс-службы администрации города, в ходе рейда только в Советском районе обнаружено семь объектов, представляющих угрозу населению. Открытые колодцы обнаружены по улицам Революционная, Заводская, Комсомольская, Тихорецкая. Сотрудниками УЖХ района отправлены телефонограммы ресурсоснабжающим организациям — МУП «Уфаводоканал» и МУП «СУРСИС» с просьбой срочно устранить недостатки.

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев колодезные люки воруют сами же горожане. Если выявляются факты хищения, то оперативно принимаются необходимые меры. В первую очередь оборудуют временные ограждения или колодцы накрывают штатными крышками. Далее в правоохранительные органы передаются заявления по факту хищения имущества.

Теги: рейды, ЖКХ
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