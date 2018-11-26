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Башкирия - в третьем десятке национального рейтинга трезвости регионов

ОБЩЕСТВО
Фото: trezvros.ru

Башкирия - в третьем десятке национального рейтинга трезвости регионов Фото: trezvros.ru

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

По итогам масштабного исследования Башкирия заняла 32 место в Национальном рейтинге трезвости субъектов Российской Федерации 2018 года. Лидерами рейтинга традиционно стали мусульманские республики, такие как Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самыми пьющими из 85 регионов, данные которых были использованы при составлении рейтинга, эксперты назвали Ненецкий автономный округ, Магаданскую область и Чукотский автономный округ.

«Рейтинг Трезвости Регионов-2018» подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой и объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях.

Данное исследование — целенаправленный научно-практический мониторинг антиалкогольной работы каждого из 85 субъектов Российской Федерации, который выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий от незаконного оборота алкогольной продукции и злоупотребления алкоголем.

Экспертно-аналитическое исследование проводилось проектом «Трезвая Россия» совместно с Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией. Помимо анализа статистических данных, команда федерального проекта «Трезвая Россия» совместно с журналистами ВГТРК посетила более 40 регионов России, что дало дополнительное подтверждение тех цифр и статистических данных, приведенных в докладе.

Инициативу ежегодного «Рейтинга Трезвости Регионов» в августе 2018 года поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Теги: исследования, рейтинг трезвости регионов
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