Фото: администрация Уфы В Уфе борются с последствиями снегопада Фото: администрация Уфы

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

﻿Обильный снегопад, накануне обрушившийся на столицу республики, добавил работы коммунальным службам. Для обеспечения бесперебойного функционирования городской инфраструктуры работники жилищно-коммунальных служб перешли на усиленный режим работы. Мероприятия по очистке территорий от снега и наледи ведутся в круглосуточном режиме.

Основные городские магистрали очищаются отрядами спецтехники. С 5 часов утра организована работа дворников, которые очищают от снега тротуары и выезды со дворов, сообщает пресс-служба администрации города.

Для более качественной очистки проезжих частей городские службы обращаются к автовладельцам с просьбой воздержаться от парковки личного автотранспорта в неположенных местах, вдоль дорог, поскольку это создаёт серьёзные затруднения для коммунальных служб. Работы будут вестись в вечернее и ночное время, чтобы не мешать дорожному движению.

«Напоминаем, согласно правилам благоустройства, ответственность по очистке от снега и наледи своих территорий, обеспечение безопасности сотрудников, посетителей и прохожих лежит на предприятиях, организациях и учреждениях.

Что касается территорий рядом с магазинами, кафе, офисами и другими объектами, то они находятся в зоне ответственности предпринимателей, также как и соблюдение техники безопасности. То же самое касается остановочных павильонов: владелец должен содержать в чистоте и порядке всю платформу и следить, чтобы пассажиры могли без проблем садиться на общественный транспорт и выходить из него», — отмечается в обращении городских служб.

Пешеходам и водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными, следить за изменениями погодных условий. В любых экстренных ситуациях следует обращаться по единому номеру службы спасения – 112. Звонить по нему возможно без денег на счёте и при отсутствии сим-карты.