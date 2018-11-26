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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии продолжает действовать штормовое предупреждение из-за ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии продолжает действовать штормовое предупреждение из-за ветра Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии продолжает действовать штормовое предупреждение из-за ветра. По информации регионального МЧС, до 20 часов 26 ноября на территории республики сохраняется возможность усиления ветра до 18 м/с.

В первый день новой рабочей недели метеорологи прогнозируют в Башкирии небольшой снег, местами до умеренного, слабую метель. На отдельных участках автодорог возможны снежные заносы, снежный накат. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Днем температура воздуха составит -2,-7 градусов.

Теги: штормовое предупреждение, МЧС по РБ
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