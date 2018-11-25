Фото: пресс-служба администрации г. Уфы В Уфе из-за снегопада коммунальные службы работают круглосуточно Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

УФА, 25 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Обильные осадки, выпавшие за несколько дней, стали причиной дорожных заторов, ДТП, временного закрытия трассы М5. Врио главы Башкортостана написал в соцсетях «Похоже, руководство Уфы ждет новый тест».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, коммунальные службы в эти дни работают в круглосуточном режиме, уборка улиц не прекращается. Сегодня днем в уборке городских территорий было задействовано порядка 300 единиц коммунальной техники.

«Для более качественной очистки проезжих частей городские службы обращаются к автовладельцам с просьбой воздержаться от парковки личного автотранспорта в неположенных местах, вдоль дорог, поскольку это создает серьезные затруднения для коммунальных служб. Работы будут вестись в вечернее и ночное время, чтобы не мешать дорожному движению», — отметили в мэрии.

В Советском районе уборкой снега занимаются 39 единиц техники, в том числе грейдеры, погрузчики, бульдозера. На основных транспортных магистралях организовано дежурство специализированной техники. Опасные участки дорог обрабатываются противогололедными материалами, расчищаются пешеходные дорожки, тротуары, мосты и развязки.

Жилищно-коммунальные службы Ленинского района Уфы больше внимания уделяют очистке кровель от наледи, сосулек и скопившихся снежных масс. Работы по очистке кровель и сбою сосулек ведутся по улицам Ленина, 9/11, 39/2, 72, К.Маркса, 33, Достоевского, 54, 68, К.Маркса, 57, Гоголя, 55, 55/1.

Во дворах и придомовых территориях Демского района трудятся 39 дворников с привлечением 6 единиц техники. Их главная задача – обеспечить чистоту и безопасное передвижение пешеходов.