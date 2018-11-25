В Башкирии на трассе М5 ограничение движения для большегрузов снято

УФА, 25 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии с 15.00 часов на трассе М5 ограничение движения для большегрузов снято. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Напомним, временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств было введено сегодня, 25 ноября, в 12.30. Оно касалось участка км 1548+651 – км 1780+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск.

Причиной таких мер стали неблагоприятные погодные условия — сильный снег, гололедица от наката на территории Челябинской области. На территории Башкортостана сегодня и завтра действует штормовое предупреждение.