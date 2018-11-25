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Новый вид мошенничества: жителям Башкирии обещали вернуть останки пропавшего воина

ОБЩЕСТВО
Фото: телеканал БСТ

Новый вид мошенничества: жителям Башкирии обещали вернуть останки пропавшего воина Фото: телеканал БСТ

УФА, 25 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Абзелиловском районе Башкортостана должен был состояться торжественный митинг по случаю возвращения останков воина, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны. На мероприятие были приглашены представители СМИ из Уфы.

В последний момент выяснилось, что митинга не будет. Жители республики столкнулись с жестоким мошенничеством: аферисты сыграли на самом святом — любви к своим предкам и памяти о них.

Как рассказал журналист телеканала БСТ Азат Галиуллин, в семье, много лет искавшей своего отца и деда Рысаяна Усманова, однажды раздался телефонный звонок. Представившиеся поисковиками люди сообщили радостную весть: «останки вашего близкого человека найдены в Калининградской области, среди останков 25 погибших».

Поисковики вызвались лично возвратить их на родину. При одном условии — надо оплатить расходы на бензин. Близких не смутило даже то, что последнюю фотокарточку с фронта они получили в 1944 году, а «нашедшие» датировали смерть воина 1943 годом.

С тех пор жизнь Усмановых превратилась в одно сплошное ожидание. Они оплатили «изготовление документа», потом неоднократно отправляли различные суммы на «дорожные расходы» и «ремонт» якобы поломавшегося в долгом пути автомобиля.

Когда лже-поисковики «достигли» Серменево Белорецкого района, связь с ними оборвалась окончательно. Только тогда Усмановы почуяли неладное. Возвращения останков воина на родину ждали всем районом, особенно ждал встречи Марс Усманов, которому в дни ухода отца на фронт было всего шесть месяцев.

Пострадавшая семья Усмановых собирается подать заявление в правоохранительные органы. В целом сумма ущерба достигла около 40 тысяч рублей.

В этом году случаи подобного мошенничества были зафиксированы и в других регионах России. Гражданам следует быть более внимательными и перепроверять информацию, тем более когда она касается собственных близких.

Теги: мошенничество, память
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