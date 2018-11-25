Фото: РОО «Поиск детей Уфа - Башкортостан» В Башкирии волонтеры нашли пропавшего 10-летнего мальчика Фото: РОО «Поиск детей Уфа - Башкортостан»

УФА, 25 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Иглинском районе Башкирии пропал 10-летний мальчик. Его не видели с 16.30 часов 24 ноября, при нем не было телефона. Информация о пропавшем ребенке и необходимости помощи добровольцев поступила поздно ночью в 1.07.

Через несколько часов появилась информация, что волонтеры нашли пропавшего.

«Найден, жив. Совместно с нами, розыском и местными жителями, — сообщил руководитель группы РОО «Поиск детей Уфа — Башкортостан» Павел Нестеров. — В течении часа было укомплектовано две мобильные поисковые группы и ребята выдвинулись на поиск, прочесывали месте с полицией и местными жителями. В шестом часу утра ребенок был найден».