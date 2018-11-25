Фото: vokrug.tv Уфимцев приглашают испечь баурсак на съемках шоу НТВ «Поедем, поедим!» Фото: vokrug.tv

УФА, 25 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

28 ноября в Уфе пройдут съемки кулинарного шоу НТВ «Поедем, поедим!». В 12.00 на площади Салавата Юлаева вместе с финалистками конкурса красоты «Башкортостан гузэле» Джон будет готовить баурсак на рекорд. Принять участие в съемках может любой желающий.

Программа, посвященная Уфе, выйдет в эфир на телеканале НТВ 26 января 2019 года в 13.05.

Кулинарно-этнографическая программа «Поедем, поедим!» выходит в эфир еженедельно с октября 2012 года на телеканале НТВ. Ведет шоу известный английский бизнесмен и кулинар Джон Уоррен.

Напомним, программа «Поедем, поедим» уже приезжала в Башкортостан в 2014 году. Выпуск, посвященный этнографической культуре Башкортостана, снимался в Бурзянском, Архангельском, Ишимбайском и Гафурийском районах.

«Поедем, поедим!» — это образовательный, социально-значимый проект, получивший высокую оценку Президента РФ В.В.Путина на XV съезде Русского географического общества. Осенью 2016 года «Поедем, поедим!» получила премию National Geographic Traveler Awards 2016 в номинации «Лучшая программа о путешествиях».

«На сегодняшний день в эфир вышло более 200 выпусков передачи о самых разных уголках России и мира. Мы успели побывать на Чукотке, Шантарских островах, в Калининграде, Улан-Удэ, Узбекистане, Татарстане, Монголии и многих других городах и странах, — сообщили авторы программы. — Мы посещаем значимые для истории места, главные туристические объекты и готовим традиционные блюда посещаемого региона».