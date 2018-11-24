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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жительница Башкирии отсудила более 150 тысяч рублей за оставленную в теле иглу

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жительница Башкирии отсудила более 150 тысяч рублей за оставленную в теле иглу Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Учалинский районный суд вынес обязал районную больницу возместить моральный ущерб пациентке, кв теле которой забыли иглу. В ходе судебного следствия выяснилось, что в 2016 году женщине провели операцию. После этого у нее возникли постоянные ноющие боли в районе живота и поясницы.

«Диагностировать причину болей специалисты не смогли. В марте текущего года истцу был поставлен диагноз «остеохондроз». Для его подтверждения женщину направили на магнитно-резонансную томографию, однако пройти это обследование ей не удалось в связи с тем, что оборудование автоматически среагировало на наличие в теле пациента инородного металлического предмета», — объяснили в пресс-службе суда.

В итоге больную отправили на рентген, который показал, что в теле находится игла.

В итоге суд посчитал, что ранее районная больница оказала медицинские услуги ненадлежащим образом и обязал выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда 150 тысяч рублей, штраф в размере 20 тысяч рублей и возместить расходы по плате госпошлины.

Теги: суд, Уалинская больница, игла в теле
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