В Башкирии мобильные группы оказывают юридическую и медицинскую помощь населению

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УФА, 25 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Накануне Дня матери в районы Башкортостана выехали мобильные группы, которые оказывают юридическую и медицинскую помощь населению. На днях подобные десанты высадились в Абзелиловском и Баймакском районах. В составе группы работали врачи узких специальностей: невролог (взрослый и детский), эндокринолог; юрист, специалисты-тренеры по пропаганде здорового образа жизни.

Руководит группой депутат Госсобрания, председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина. В селе Аскарово и городе Баймаке она провела выездные приемы граждан и ряд социальных мероприятий.

«Подобные выездные рейды помощи населению необходимы. На селе много проблем: безработица, социально неблагополучные семьи, нехватка специалистов, поэтому мы будем организовывать медосмотры, психологическую и юридическую помощь. Наши приемы граждан работают как горячая линия», — говорит Гульнур Кульсарина.

В Аскарово к депутату обратились 23 человека.

«Спектр вопросов был очень широк: от личных до общественно значимых. Коснулись проблемы незавершенного строительства газопровода в деревне Таштугай, вопроса подготовки и празднования 110-летия Героя Советского Союза Т. Т. Кусимова в 2019 году», — рассказала член Общества башкирских женщин Зайтуна Нигматьянова.

На мероприятии, посвященном Дню Матери Гульнур Кульсарина вручила медали «Женщина – мать нации» и почетные грамоты Общества башкирских женщин активистам движения.

В здании поликлиники Аскаровской центральной районной больницы врачи высшей категории Н. Ш. Шамсутдинова (эндокринолог), О. В. Заплахова (невролог), Р. М. Валитова (детский невролог) провели прием. В Доме молодежи президент Федерации по воркауту Роберт Давлетшин прочитал лекцию по пропаганде здорового образа жизни. Затем он совместно с победителем международного турнира по профессиональному панкратиону, чемпионом по рукопашному бою, панкратиону, грепплингу и кроссфиту Загиром Тулябаевым провел показательные выступления и мастер-класс для желающих.

В Баймаке также прошли прием граждан и районные торжества, посвященные Дню матери. В этот день шесть женщин района, жительницы сел Билалово, Кульчурино, Темясово – многодетные матери, ветераны труда получили медали, более 10 удостоились почетной грамоты Общества башкирских женщин.

В это время в селе Темясово врачи принимали пациентов, юристы оказали юридическую помощь, спортсмены провели мастер-класс для молодежи. Вечером в сельском Доме культуры села Темясово прошла конференция с участием Гульнур Кульсариной, посвященная Дню матери.