Фото: МЧС России по РБ В МЧС Башкирии продлили действие штормового предупреждения до конца недели Фото: МЧС России по РБ

УФА, 24 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Башкирии продолжает действовать штормовое предупреждение от МЧС республики. По данным синоптиков, с 20.00 24 ноября до 20.00 25 ноября в регионе ожидается снег, местами небольшой, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Прогнозируется ветер 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснениях до -17°, днем -3,-8°.

«На автодорогах ухудшение видимости 500-1000 м. Водителям рекомендуется воздержаться от передвижения на личном транспорте, особенно на дальние расстояния. При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности, ограничьте выход из зданий. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться от сильного ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других конструкций», — напомнили спасатели.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звонить на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — «101».