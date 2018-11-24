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Башкирия в Топ-10 регионов России по внедрению модели совершенствования контроля и надзора

ОБЩЕСТВО
Фото: Правительство РБ

Башкирия в Топ-10 регионов России по внедрению модели совершенствования контроля и надзора Фото: Правительство РБ

УФА, 24 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Москве назвали российские регионы, которые лучше всех внедряют целевую модель контроля и надзора. Башкирия вошла в Топ-10 субъектов страны. Вместе с республикой в числе лидеров Хабаровский край, Архангельская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Московская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область, Калужская область.

Низкие показатели (меньше 50% внедрения) у Крыма, Ставропольского края, Курской области, Приморского края, Брянской области, Оренбургской области, Ингушетии, Дагестана. Три региона пока не отчитались о внедрении модели: Республика Тыва, Ивановская и Новосибирская области. В целом по стране целевая модель внедрена на 67,3%.

Справка:

Целевая модель предусматривает реализацию 9 целевых показателей совершенствования контрольно-надзорной деятельности по 6 направлениям: регламентация контрольно-надзорной деятельности; опубликование обязательных требований при осуществлении всех видов регионального контроля (надзора); внедрение риск-ориентированного подхода; внедрение оценки результативности и эффективности, автоматизация контрольно-надзорной деятельности, а также оценка влияния деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации.

Теги: целевая модель, Башкирия, контроль и надзор
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