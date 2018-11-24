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На борьбу с последствиями снежного бурана в Уфе вышли 266 единиц техники

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

На борьбу с последствиями снежного бурана в Уфе вышли 266 единиц техники Фото: администрация Уфы

УФА, 24 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Автогрейдеры, самосвалы, погрузчики, шнекороторы и другие единицы техники в количестве 266 единиц вышли в Уфе на борьбу с последствиями непрекращающегося снегопада. По данным столичной администрации, работа ведется круглосуточно.

«Для предотвращения образования наледи, коммунальные службы дороги посыпают песко-соляной смесью. В первую очередь особое внимание уделяется обработке мостов, путепроводов, подъемов и опасных участков улично-дорожной сети. На улицах города работало 52 пескоразбрасывателя», — уточнили в мэрии Уфы.

52 рабочих с лопатами расчищают тротуары и остановки общественного транспорта. В субботу работу по очистке города обещают продолжить.

Напомним, 24 ноября в столице Башкирии прогнозируется метель, на дорогах — снежные заносы. Порывы ветра могут достигать до 17 м/с.

Теги: Уфа, метель, уборка снега
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