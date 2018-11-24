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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

За имена соотечественников для аэропорта Уфы проголосовали более 100 тысяч человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

За имена соотечественников для аэропорта Уфы проголосовали более 100 тысяч человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

﻿До окончания общенародного голосования в проекте «Великие имена России» остается неделя. Аэропорт Уфы продолжает лидировать по общему количеству проголосовавших – по состоянию на 23 ноября свой выбор сделали 103 521 человек. На втором месте – Мурманск (80 823) и на третьем – Казань (79 094). Число проголосовавших в финальном туре конкурса приближается к 2 миллионам.

За то, чтобы уфимскому аэропорту было присвоено имя народного поэта и писателя Мустая Карима проголосовали 46 966 человек (45%).

На втором месте с отставанием в 2 579 голосов находится военный летчик, дважды Герой Советского Союза Муса Гареев. За него свой голос отдали 44 387 человек (42%).

На третьем месте с отставанием от лидера в 34 798 голосов — башкирский национальный герой Салават Юлаев12 168 человек (11%).

Организаторы напоминают, что каждый участник имеет возможность выбрать наиболее удобный для себя способ голосования: на сайте, в соцсетях, по телефону «горячей линии» или путем ручного заполнения анкеты. Голоса, поступающие из разных источников, суммируются.

Результаты конкурса «Великие имена России» будут объявлены 5 декабря.

Теги: аэропорт, Великие имена России
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