Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.66

EUR 74.93

25 ноября Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Более 20 семей Башкирии встретятся в Уфе на фестивале «Семейные ценности - 2018»

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В субботу, 24 ноября, в Уфе состоится V республиканский фестиваль «Семейные ценности», проводимый с 2012 года редакцией федерального журнала «ДоШКОЛЬНЫЙ МИР».

В этом году Фестиваль под девизом «Устроим праздник во дворе» проводится совместно с Министерством семьи, труда и соцзащиты населения республики, Ассоциацией родителей и педагогов региона, общественной организацией «СоДействие» при поддержке Общественной палаты РБ.

Цель фестиваля — привлечь внимание общественности к институту семьи, популяризации и пропаганде гармоничных семейных отношений, их сохранению и развитию

В фестивале примут участие 22 семьи из Уфы, Стерлитамака, Дюртюлей, Ишимбая, Белебея, а также из Уфимского и Белебеевского районов. Каждая семья оформит выставку к выбранной номинации (генеалогическое древо, фотографии, семейные реликвии, жизнеописания, книги, поделки), организует игровую зону с дворовыми играми и совместным чаепитием.

Победителей наградят памятными дипломами, подарками, лучшие в номинациях получат в подарок спортивный детский комплекс, сертификат на изготовление мебели и подвижные развивающие игры.

Начало фестиваля — в 11.00. Вход свободный.

Теги: фестиваль, семья, семейные ценности
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе еще один пятилетний мальчик упал в колодец
В Уфе зарегистрирован второй случай падения ребенка в колодец. 24 ноября около 17:15 во дворе дома по улице Первомайской, 43 пятилетний мальчик, гуляя с
Появилось видео спасения 5-летнего мальчика, упавшего в колодец в Уфе
В сети очевидцы происшествия опубликовали видео спасения пятилетнего мальчика, провалившегося в колодец во время прогулки с матерью. Несчастный случай пр
В Башкирии гаишники устроили погоню за 17-летним водителем «Лексуса»
Погоня началась 22 ноября после того, как жительница Бирска сообщила, что несовершеннолетний сын друга семьи без разрешения взял ее автомашину «Лексус R
В Башкирии при столкновении с пассажирским автобусом погибло несколько лошадей
ДТП с участием пассажирского автобуса «НефАЗ» произошло 24 ноября в деревне Сарышево Мелеузовского района. Автобус, следовавший по маршруту «Мелеуз - Сыр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть