Более 20 семей Башкирии встретятся в Уфе на фестивале «Семейные ценности - 2018»

УФА, 24 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В субботу, 24 ноября, в Уфе состоится V республиканский фестиваль «Семейные ценности», проводимый с 2012 года редакцией федерального журнала «ДоШКОЛЬНЫЙ МИР».

В этом году Фестиваль под девизом «Устроим праздник во дворе» проводится совместно с Министерством семьи, труда и соцзащиты населения республики, Ассоциацией родителей и педагогов региона, общественной организацией «СоДействие» при поддержке Общественной палаты РБ.

Цель фестиваля — привлечь внимание общественности к институту семьи, популяризации и пропаганде гармоничных семейных отношений, их сохранению и развитию

В фестивале примут участие 22 семьи из Уфы, Стерлитамака, Дюртюлей, Ишимбая, Белебея, а также из Уфимского и Белебеевского районов. Каждая семья оформит выставку к выбранной номинации (генеалогическое древо, фотографии, семейные реликвии, жизнеописания, книги, поделки), организует игровую зону с дворовыми играми и совместным чаепитием.

Победителей наградят памятными дипломами, подарками, лучшие в номинациях получат в подарок спортивный детский комплекс, сертификат на изготовление мебели и подвижные развивающие игры.

Начало фестиваля — в 11.00. Вход свободный.