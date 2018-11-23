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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Госдума поддержала законопроект Госсобрания Башкирии о мобилизационной подготовке

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Госдума поддержала законопроект Госсобрания Башкирии о мобилизационной подготовке Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Государственная Дума приняла во втором чтении внесенный Госсобранием Башкирии проект федерального закона. В нем депутаты предложили норму, в соответствии с которой руководство призывной комиссией по мобилизации граждан в муниципальном районе, городском округе и внутригородской территории города федерального значения будет осуществлять не глава муниципального образования, а лицо, возглавляющее местную администрацию. Аналогичная норма предложена и в части определения председателя призывной комиссии.

«Данный вопрос затрагивает интересы как напрямую нашей республики, так и многих других регионов, где сформирована схожая с Башкортостаном структура органов местного самоуправления, при которой главами муниципальных образований являются руководители представительных органов местного самоуправления, работающие на непостоянной основе, а непосредственное управление муниципалитетом осуществляют главы местных администраций, которые де-юре главами муниципалитетов не являются», — прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

Председатель Госсобрания отметил, что в действительности именно главы администраций имеют больше полномочий и практических возможностей для оперативного решения задач, возложенных на призывные комиссии. Местные администрации осуществляют функции по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности, по реализации прав и обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации.

«Поэтому и руководство призывными комиссиями целесообразно поручить главам администраций, а не председателям муниципальных советов, дум. Коллеги из многих других региональных парламентов солидарны с нами в данном вопросе», — сказал Константин Толкачев.

Законопроект был внесен в Государственную Думу парламентом Башкортостана в прошлом году. На него поступили положительные отзывы федерального правительства и профильных комитетов Госдумы по обороне и по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Теги: Госдума, Госсобрание РБ
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