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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Внесен законопроект, разрешающий регионам применять метод ОСВВ к бездомным животным

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Внесен законопроект, разрешающий регионам применять метод ОСВВ к бездомным животным Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий регионам применять метод ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) при регулировании численности безнадзорных животных.

Сейчас в российском законодательстве установлен единственный метод обращения с безнадзорными животными — отлов и содержание, не предусматривающий при этом возможности выпуска вакцинированных, стерилизованных или кастрированных безнадзорных животных в прежнюю среду обитания. Безвозвратное содержание животных накладывает на бюджеты субъектов значительную финансовую нагрузку, и многие регионы по истечении определенного срока вынуждены умерщвлять отловленных безнадзорных животных.

«Такие методы не отвечают тенденции гуманизации современного общества, вызывают серьезные волнения и протестные настроения среди граждан и общественных организаций», — отмечается в пояснительной записке.

Ранее агентство сообщало о ситуации вокруг пункта временного содержания отловленных безнадзорных животных в селе Миловка под Уфой. В связи с истечением 1 декабря срока аренды здания приюта от питомцев избавляются — морят голодом и сжигают. Дело вызвало общественный резонанс, приют проинспектировали представители партии «Зеленые».

Как отметил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды ГД Владимир Бурматов, новый законопроект «позволит уйти от позорной живодерской практики массовых убийств животных».

«Это гуманно, цивилизованно и экономически выгодно — в разы дешевле чем усыпление — для регионов и муниципалитетов. Данный метод позволяет вести учет безнадзорных животных и бороться с распространением заболеваний среди них, а также ведет к реальному сокращению популяции безнадзорных животных. Это дает возможность бороться с коррупцией на тендерах и распилами бюджетов на умерщвление безнадзорных животных», — заявил депутат.

Отмечается, что в регионах, где применяется метод ОССВ, значительно снизилось количество безнадзорных животных и случаев заболевания бешенством и иными болезнями, снизилось число случаев агрессивного поведения безнадзорных животных. Кроме того, при применении таких методов значительно снижаются затраты из бюджетов субъектов РФ, а также повышается прозрачность использования бюджетных средств.

В апреле текущего года в Уфе проблемные вопросы, связанные с содержанием, стерилизацией безнадзорных животных, гуманностью по отношению к ним, поднимали зоозащитники Башкирии.

Теги: бездомные животные
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