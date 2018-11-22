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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Работодатели, отказавшие выпускникам-целевикам, выплатят компенсацию вузам и студентам

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Работодатели, отказавшие выпускникам-целевикам, выплатят компенсацию вузам и студентам Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Госсобрании Башкирии депутаты и представители вузов обсудили законодательную базу целевого обучения. Председатель комитета по образованию и культуре Раиль Асадуллин отметил, что «даже на федеральном и республиканском уровне вопрос не урегулирован в достаточной мере. Отсутствует типовое положение о целевом обучении для вузов, работодателей и обучающихся. Важно, чтобы появился базовый документ, который вузы могли бы брать за основу. В некоторых субъектах РФ он разработан, необходимо изучить опыт соседей», предложил председатель комитета.

Участники совещания решили создать типовое трехстороннее соглашение и типовой договор о целевом обучении, учитывая, что с 2019 года устанавливается материальная ответственность сторон в случае невыполнения договора. При отказе приступить к работе выпускники обязаны будут компенсировать затраты. Работодатель, отказавшийся предоставить место, должен будет выплатить компенсацию и вузу, и выпускнику.

В плане подготовки востребованных для глубинки специалистов в центре внимания властей — медицинский, аграрный, педагогический университеты.

Например, в 2018 году из 271 студента, обучавшихся по целевому направлению в Башкирском государственном медицинском университете, 72 человека не доехали до места работы. В Архангельский, Бирский, Бурзянский, Давлекановский, Дюртюлинский, Учалинский районы не вернулся ни один из целевиков.

Тему «целевиков» актуализировал руководитель Башкирии Радий Хабиров, в первые же дни работы на должности обративший внимание на нехватку медицинских кадров. На «Здравчасе» 15 ноября он заявил, что республика выделит 125 млн рублей на подготовку остродефицитных специалистов.

Теги: кадры, целевое обучение
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