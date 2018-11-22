Фото: пресс-служба БГУ Минтруд Башкирии возглавил Юрий Мельников Фото: пресс-служба БГУ

УФА, 22 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Исполняющим обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана назначен Юрий Мельников. Указ об этом врио главы региона Радий Хабиров подписал 21 ноября.

До своего назначения Юрий Мельников занимал пост первого замминистра семьи, труда и социальной защиты населения. Месяц назад его непосредственный руководитель Ленара Иванова была назначена на должность вице-премьера республиканского правительства.

Юрий Мельников родился в Кумертау, в 1976 году. Выпускник Оренбургской государственной медицинской академии, Башкирской академии госслужбы и управления.

В 1999-2008 годах возглавлял психиатрическое отделение психоневрологического диспансера ЦРБ Кумертау.

В 2008-2016 годах — директор ГБСУ соцобслуживания системы социальной защиты населения в Кумертауском психоневрологическом интернате.

В 2016 году был назначен на должность первого замминистра труда и социальной защиты населения Башкортостана.