Фото: личная страница в социальной сети Новым пресс-секретарем мэрии Уфы назначен Марсель Байдавлетов Фото: личная страница в социальной сети

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Информационно-аналитическое управление администрации Уфы возглавил Марсель Байдавлетов.

Новый руководитель пресс-службы был представлен сегодня на оперативном совещании главой столичной администрации Ульфатом Мустафиным.

Марсель Ильдарович Байдавлетов родился 18 декабря 1986 года в поселке Ермолаево Куюргазинского района Башкирии. Закончил Башкирский государственный университет по специальности «Филология».

Трудовую деятельность начал в 2005 году как ведущий информационно-музыкального канала «Юлдаш». В 2008 году принят ведущим программы отдела подготовки программ и выпуска службы информационных программ телевидения ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Башкортостан». В дальнейшем работал руководителем отдела ведущих ИМК «Юлдаш». С 2013 года — главный продюсер и руководитель отдела продвижения ИМК «Юлдаш». До сегодняшнего назначения работал в пресс-службе главы Башкирии.

Как сообщало агентство «Башинформ», Камиль Юлаев, руководивший информационно-аналитическим управлением с 2014 года, покинул свой пост по собственному желанию на прошлой неделе.