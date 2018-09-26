Фото: vk.com Умер найденный в Уфе котенок без двух лап Фото: vk.com

УФА, 26 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Умер найденный в прошлую субботу в Уфе, в микрорайоне Дёма, котенок без двух лап. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила уфимка, которая выхаживала раненое животное. Про мнению докторов, котенка изуродовали люди.

«Ночью, в пятом часу, сердечко Богдаши остановилось..., — написала она. — Спасибо огромное всем, кто переживал и молился, и особенно, тем немногим, кто реально помогал».

История, о которой сообщал﻿ «Башинформ», вызвала неоднозначную реакцию у многих людей. Кто-то предлагал усыпить котенка, но было немало и тех, кто считал, что бедному животному надо помочь. На его лечение неравнодушные уфимцы перечисляли деньги, привозили корм, лекарства, но раны были достаточно серьезными. Положение усугубило и то, что котенка поздно нашли, у малыша начался некроз и запланированную операцию в ветеринарной клинике перенесли, пока состояние не стабилизируется и ему не станет лучше.

В конце прошлого года президент России подписал федеральный закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Живодеры наказываются штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до шести месяцев. За жестокое обращение с животными также предусмотрены такие санкции, как обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы до одного года, либо лишение свободы на срок до трех лет или арест на срок до шести месяцев.

В данном случае преступники остались неизвестными.