Фото: ИА «Башинформ» Башкирия в федеральных СМИ: о падении уровня образования и угрозе безопасности полетов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Министра образования Башкирии поймали на ошибках. Общественность республики обратилась к министру просвещения России с просьбой «не допускать на руководящие должности в сфере образования неграмотных чиновников».

«Питер навивает...». Как сообщает федеральный выпуск «Российской газеты», поводом для этого стал пост в соцсети регионального министра образования Гульназ Шафиковой. В нем она написала (орфография автора сохранена): «Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса "Учитель года-2018". Удачи нам всем!». Читатели тут же обнаружили ошибки и указали министру на их недопустимость при ее должности. В ответ Шафикова сообщила: «Эксперимент удался! Спасибо дедушке Фрейду — "сшибки" срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях — и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду». После чего она поправила ошибки и закрыла доступ к своему аккаунту. Но, как отмечают в газете, блогеры успели сделать скриншоты других ее статей, также изобилующих нарушениями правил правописания.

«Родителей российских школьников давно беспокоит падение уровня базового образования, которое получают их дети. Но скажите, каким еще может быть этот уровень, когда министр образования Башкирии в трех предложениях совершает три ошибки?!» — написали в обращении члены комитета по защите прав школьников Башкирии и предложили тестировать чиновников сферы образования, рассказали в «РГ».

Больше отличников. Тем временем в рейтинге вузов по самому высокому баллу ЕГЭ при приеме на бюджет сменился лидер. Об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Если раньше самый большой конкурс был у МГИМО, то в этом году на первое место вышел Московский физико-технический институт. Средний балл в этом году в МФТИ зафиксирован на уровне 96,4 (94,1 в прошлом году), а в МГИМО он составил 95,3 (95,6). Еще одна тенденция: «в 2018 году число регионов, где на первый курс принято больше половины отличников, выросло почти в три раза — с четырех до 11». Если раньше это были Москва и Московская область, Санкт-Петербург, то сейчас в этот список также вошли Новосибирская, Ленинградская, Свердловская области, Краснодарский край и Башкирия, говорится в сообщении.

Путин повысил десять председателей региональных судов. Они возглавят кассационные и апелляционные суды. Как пишет «Коммерсантъ», «24 сентября президент России Владимир Путин назначил председателей восьми (из девяти) новых кассационных судов и двух (из пяти) апелляционных судов общей юрисдикции. Половина из них будет пересматривать решения региональных судов, которые они возглавляли». В издании отмечают, что «девять освобождающих свои посты председателей региональных судов — Московской, Нижегородской, Челябинской, Кемеровской областей, Приморского края, а также Верховных судов Башкирии и Алтая рекрутированы в вышестоящие инстанции из системы судов общей юрисдикции, но один — Александр Ефанов — вернется в нее из арбитражной системы».

«Переезд предстоит главе Саратовского облсуда Николаю Подкопаеву, назначенному в Волгоград, и главам Верховных судов двух регионов — Михаилу Тарасенко из Башкирии в Пятигорск (5-й кассационный суд), Марине Алексиной с Алтая в Новосибирск (5-й апелляционный суд)», — рассказали в газете.

Пассажир рейса «Москва — Уфа» попал в «черный список». «Аэрофлот» впервые на год ограничил в перелетах трех авиадебоширов. При этом, как отмечается на «Ленте.ру», пассажир рейса «Москва — Уфа» не просто устроил дебош, а оскорблял экипаж.

«Мы, к сожалению, открыли "черный список". У нас сейчас в "черном списке" находятся три пассажира: это два пассажира, которые устроили дебош на рейсе Москва — Алма-Ата, по ним принято решение об административном наказании, они не будут летать нами год. И третий пассажир — это пассажир, по которому возбуждено уголовное дело. Он не просто устроил дебош, он еще и оскорблял наш экипаж», — цитирует издание главу «Аэрофлота». Как уточняется, это пассажир, летевший из Москвы в Уфу 12 июня 2018 года. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин грубо нарушал правила поведения на борту воздушного судна, выражал неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью, после чего, окончательно потеряв над собой контроль, ударил одного из членов кабинного экипажа». В итоге Уфимский районный суд признал этого пассажира виновным в «хулиганстве на воздушном транспорте» и назначил ему штраф в 150 тысяч рублей, рассказали в издании.

«Это не уничтожение, это очистка», так в Башкирии чиновник объяснил появление бульдозеров на кладбище воинов ВОВ. В администрации Бураевского района Башкирии прокомментировали телеканалу «360» появившееся в интернете видео, на котором бульдозеры едут по кладбищу, где похоронены погибшие во время Великой Отечественной войны. Чиновник рассказал, что спецтехника приехала на кладбище для выполнения работ по благоустройству и что «это не уничтожение кладбища, это очистка от возрастных деревьев. Это, наоборот, благоустройство», — подчеркнул он. Как выяснилось, жители района сами обратились с просьбой спилить и вывезти старые деревья. Работы решили провести на части кладбища, где находятся захоронения довоенных лет.

«Кладбище заросло тополями и берёзами, которые были посажены лет 50-60 назад. Мы спилили более тысячи деревьев. Памятники на время работ убирали, потом всё вернули на места. Работы пока не закончены, делаем ограждение», — пояснил чиновник телеканалу.

Между тем дело чиновников мэрии Уфы, нанесших ущерб бюджету, следствие направит в суд. РИА Новости информирует: «Завершено расследование уголовного дела против двух высокопоставленных чиновников из уфимской мэрии, которые нанесли бюджету ущерб в размере 1,6 млрд рублей». В превышении должностных полномочий при реализации федеральной программы «Жилище» обвиняются 47-летний начальник управления капстроительства администрации Уфы и 47-летний первый заммэра города. Во время расследования чиновники были уволены, а имущество одного из обвиняемых арестовано, рассказали в агентстве и напомнили, что ранее в халатности были заподозрены сотрудники УЖХ администрации Уфы, бесплатно отдавшие муниципальную квартиру стоимостью 3,5 млн рублей дочери бывшего ГФИ по Башкирии.

«Жилье увеличило разрыв». В продолжение «жилищно-квартирной» темы газета «Коммерсантъ» сообщает, что «за год разрыв в стоимости первичного и вторичного жилья в России увеличился на 1 процентный пункт. Теперь покупка квартиры в новостройке обходится в среднем на 7% дороже, чем сделка с вторичным фондом. Максимальная разница между стоимостью первичного и вторичного жилья в Москве — здесь стоимость квартир в новостройках на 11% превышает цену аналогичных предложений в старом фонде. В Уфе первичная недвижимость подорожала на 6%, говорится в сообщении.