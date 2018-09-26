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Разыскиваются родственники красноармейца из Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Разыскиваются родственники красноармейца из Башкирии Фото: автор

УФА, 26 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Разыскиваются родственники красноармейца, уроженца Башкирии Гиниатуллина Заки Гиниятовича, 1901 года рождения, погибшего в 1943 году и похороненного в Смоленской области.

Боец умер от ран 12 августа 1943 года в госпитале ЭГ № 4864 и был захоронен в братской могиле в деревне Крутая Угранского района Смоленской области. Останки красноармейца были подняты московским поисковым отрядом «Обелиск» в 2011 году и перезахоронены в 2012 году в братской могиле на Поле Памяти в селе Знаменка Угранского района Смоленской области.

Заки Гиниатуллин проживал по адресу: БАССР, Нуримановский район, деревня Куранча. Жена — Гиниатуллина Г. А.

«По ответу, полученному от администрации Нуримановского района, родные Заки Гиниятовича сейчас проживают в Уфе, мы хотим передать им документы по бойцу и адрес современного места захоронения, чтобы они смогли приехать и поклониться памяти близкого им человека», — обратились в агентство «Башинформ» из отряда «Обелиск».

Поисковики просят родственников воина выйти на связь. Контактные телефоны: 8-903-089-75-79 (волонтер отряда «Обелиск»), 8-963-909-19-70 (региональное отделение Поискового движения России в РБ).

Теги: поисковое движение
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