Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.82 ↓

EUR 77.38 ↑

26 сентября Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Школьникам и студентам Башкирии расскажут, как накопить на пенсию

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Школьникам и студентам Башкирии расскажут, как накопить на пенсию Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В городах и районах Башкирии, как и в целом по стране, стартовала образовательная программа по повышению пенсионной и социальной грамотности среди молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по региону.

Главными событиями масштабной кампании станут тематические уроки и занятия, которые проведут специалисты Пенсионного фонда для школьников и студентов с использованием интернет-ресурса «Школьникам о пенсии», а также учебного пособия «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Учебник Пенсионного фонда обновляется каждый год и к новому учебному году у учащихся на руках всегда есть актуальное издание с последними изменениями.

«Встречи призваны обратить внимание молодежи на вопросы своего финансового обеспечения по окончании трудовой деятельности, в первую очередь пенсионного обеспечения, основы которого закладываются с начала и на протяжении трудовой жизни», — пояснил член Правления Пенсионного фонда России, управляющий Отделением ПФР по Башкирии Фоат Хантимеров.

Теги: Пенсионный фонд, программа, молодежь
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Из Башкирии уходит бабье лето: начинаются осенние дожди и снег
Короткое бабье лето уходит из Башкирии. 25 сентября - последний теплый день на этой неделе. Во вторник воздух прогреется до 23 градусов, осадков не ожи
В двух районах Башкирии объявлен карантин по бешенству
В двух районах Башкортостана объявлен карантин по бешенству. Соответствующие указы, подписанные Главой Башкортостана, появились на сайте правовой информ
Погода в Башкирии на 26 сентября: дожди, сильный ветер и значительное похолодание
Синоптики Башгидрометцентра заявляют, что начиная со среды, 26 сентября, погода в республике начнет постепенно ухудшаться. Короткое нынешнее «бабье» лет
Проект новых кладбищ в Уфе соответствует всем нормативам - администрация
На оперативном совещании в уфимской администрации заявили, что проект новых городских кладбищ соответствует всем нормам, СанПиНам и ГОСТам. «Ресурс пог
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть