Фото: Олег Яровиков Школьникам и студентам Башкирии расскажут, как накопить на пенсию Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В городах и районах Башкирии, как и в целом по стране, стартовала образовательная программа по повышению пенсионной и социальной грамотности среди молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по региону.

Главными событиями масштабной кампании станут тематические уроки и занятия, которые проведут специалисты Пенсионного фонда для школьников и студентов с использованием интернет-ресурса «Школьникам о пенсии», а также учебного пособия «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Учебник Пенсионного фонда обновляется каждый год и к новому учебному году у учащихся на руках всегда есть актуальное издание с последними изменениями.

«Встречи призваны обратить внимание молодежи на вопросы своего финансового обеспечения по окончании трудовой деятельности, в первую очередь пенсионного обеспечения, основы которого закладываются с начала и на протяжении трудовой жизни», — пояснил член Правления Пенсионного фонда России, управляющий Отделением ПФР по Башкирии Фоат Хантимеров.