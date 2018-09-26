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В Уфе многодетной семье с инвалидом предоставили жильё после вмешательства следкома

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе многодетной семье с ребёнком-инвалидом предоставили жильё после вмешательства Следственного комитета России. До этого семья долгое время проживала в непригодном для жилья доме по улице Руставели.

Следственными органами была организована доследственная проверка, ход которой по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина был взят на контроль в центральном аппарате ведомства. В результате возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Была проведена судебная экспертиза дома, жилье признали аварийным и не подходящим для проживания. В адрес администрации города региональным управлением СКР неоднократно направлялись информационные письма о необходимости расселения жильцов дома, а после возбуждения уголовного дела следствием о существующей проблеме был проинформирован Глава республики.

В результате многодетная семья в июле 2018 года получила ключи от новой квартиры. К настоящему времени определен инвестор, которым приобретаются квартиры в Уфе. С момента возбуждения уголовного дела им приобретено более 10 квартир, в последующем их предоставят семьям, проживающим в аварийном доме. В рамках компетенции делается все возможное, чтобы помочь гражданам реализовать свои права, сообщает пресс-служба СКР по РБ. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: Следком
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