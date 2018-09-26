Фото: ИА «Башинформ» Более половины зачисленных на первый курс в вузы Башкирии абитуриентов - отличники Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В 2018 году число регионов, где на первый курс принято больше половины «отличников», выросло почти в три раза — с 4 до 11. К Москве, Санкт-Петербургу, Томску и Татарстану в этом году добавились Новосибирская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан, Нижегородская и Тюменская области. Об этом свидетельствуют данные мониторинга﻿ качества приема в вузы.

В рейтинге регионов лидирует Москва, где качество приема в вузы выросло с 76,5 баллов в 2017 году до 78,4 в 2018 году, причем разрыв с вузами Санкт-Петербурга стал существеннее (1,5 балла против 0,4 балла в прошлом году). При этом в московские вузы зачислено почти 4,5% троечников.

Максимальный рост качества приема отмечен в Бурятии — плюс 3,6 балла, Татарстане (плюс 2,9), Ленинградской и Ростовской областях (обе плюс 2,7). В два раза сократилось число регионов, где на бюджетные места принято больше половины «троечников».

«Практически все направления подготовки повысили свою привлекательность для абитуриентов. Это отражает развитие экономики России, ее диверсификацию», — считают авторы рейтинга.

11 направлений имеют средний балл 80+: традиционно среди них юриспруденция, востоковедение, реклама и связи с общественностью, лингвистика и экономика. В этом году к ним впервые добавились политология и дизайн.

Еще 21 направление имеет от 70 до 80 баллов. В их числе здравоохранение, информатика и вычислительная техника, математика, физика, нефтегазовое дело. В этом году порог 70+ перешагнули такие направления, как химия, химическая технология и биотехнология, информатика и вычислительная техника.

Абитуриенты с 69 баллами отправились получать педагогическое образование, изучать авиационную и ракетно-космическую технику, приборостроение и оптотехнику, автоматику и управление.

На Республиканском августовском совещании по образованию министр образования Башкирии Гульназ Шафикова сообщила, что в республике в 2018 году на 4% снизилась доля выпускников школы, получивших неудовлетворительные результаты.

«На 2,5% увеличилась доля участников ЕГЭ, получивших высокие баллы. Снизился разрыв между худшими и лучшими школами на 9%», — отметила Гульназ Шафикова.

Как сообщал «Башинформ», в этом году в Башкирии максимальные результаты (100 баллов) на едином государственном экзамене показали 58 выпускников. Выпускники для продолжения учебы выбрали Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский физико-технический институт, Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина, Московский государственный технический университет им. H.Э. Баумана, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова и Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова; Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики (Национальный исследовательский университет) и ряд других.