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В Башкирии проходит Неделя безопасности дорожного движения

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии проходит Неделя безопасности дорожного движения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В России с 24 по 28 сентября проходит Неделя безопасности. Мероприятия посвящены вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах и организованы Министерством просвещения Российской Федерации и Главным управлением ОБДД МВД России.

«Башкортостан активно участвует в реализации комплекса межведомственных мероприятий, направленных на совершенствование профилактической работы со школьками, педагогами и родителями. В школах и детских садах проводятся родительские собрания, педагогические советы, семинары, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения», — сообщается на сайте регионального ГИБДД.

В том числе внимание уделяется правилам перевозки детей, применению ими в темное время суток светоотражающих приспособлений и обновлению безопасных маршрутов «дом-школа-дом».

Теги: безопасность на дорогах
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