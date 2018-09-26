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26 сентября Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Синоптики предупреждают о резком понижении температуры в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики предупреждают о резком понижении температуры в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

По Башкирии ожидается постепенное понижение температуры воздуха до значений ниже среднемноголетних, с середины недели будет преобладать ненастная погода с дождями различной интенсивности, сообщает Башгидромет.

На прошлой неделе по Башкирии наблюдались различные погодные условия. В начале недели в тыловой части антициклона температура воздуха повышалась днем до 19-28°С. Но уже в середине недели с прохождением холодного фронта по республике прошли умеренные дожди, которые понизили в большинстве районов республики высокую и чрезвычайную пожароопасность до низкой. Соответственно понизилась и температура воздуха – ночью до 0,+9°, днем до +8,+15° . В конце недели на территорию республики усилился антициклон. Небольшие дожди сохранились лишь в отдельных районах республики. Температура воздуха днем вновь повысилась до +17,+25°.

В среду, 26 сентября,ночью местами небольшие дожди. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +8,+13°, по востоку до +3°. Днем небольшие дожди, местами до умеренных, по юго-востоку республики без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха +14,+19°, по югу до +24°.

В четверг, 27 Сентября временами дожди, местами небольшие, ночью по юго-востоку без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха +5,+10°, днем +9,+14, по юго-востоку до +19°.

В пятницу прогнозируются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +8,+13°.

По сведению Гидрометцентра России в Башкортостане в третьей декаде сентября среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 2-3° выше нормы.

Теги: прогноз погоды
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